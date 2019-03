Een namiddag bushcraften in Bos t’ Ename: leren overleven in de natuur Ronny De Coster

28 maart 2019

09u53 0 Oudenaarde Met wat je in het bos vindt zelf een boog maken, een broodje op een stok bakken boven een kampvuur en zelf een kamp bouwen: dat staat op het programma tijdens een namiddag “bushcraften” dat de Gezonsbond Nederename-Volkegem in het Bos t’ Ename.

Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Het is een breed pallet aan natuurvaardigheden met respect voor de natuur. Bushcraft vormt een brug tussen gebruiken van natuurvolkeren en onze voorouders met de hedendaagse maatschappij.

Een van de belangrijkste skills bij het leven in de natuur is vuur maken met natuurlijke materialen. Natuurpunt organiseert bushcraft in het Bos t’ Ename. De Gezinsbond Nederename-Volkegem nodigt kinderen en hun ouders uit op zo’n namiddag op zaterdag 13 april (vanaf 14 uur).

Het aantal deelnemers is beperkt, dus tijdig inschrijven wordt wel aangeraden.

Meer info: www.nederenamevolkegem.gezinsbond.be, tel. 0486/31.04.07