Een maand vol vriendschap in de stedelijke bibliotheek Ronny De Coster

05 maart 2019

19u20 0 Oudenaarde Vriendschap is het thema van de jeugdboekenmaand. De hele maand maart neemt de Oudenaardse bib kinderen en jongeren daarom mee op verkenning in boeken en verhalen over vriendschap. Kleuters “maken” een vriend, tieners schrijven kaartjes en Oudenaardse jeudschrijvers vertellen.

Met letterpost blaast de bib een oude traditie voor tieners weer nieuw leven in. Het is even gedaan met WhatsAppen: deelnemers verrassen vriend of vriendin met een originele postkaart en een hartverwarmend bericht. “Ze komen hiervoor naar de ‘letterpost-stand’ in de jongerenhoek. Ze brengen hun adreslijstje mee en schrijven er gepersonaliseerde postkaarten naar al hun vrienden”, licht jeugdbibliothecaris Sofie Nobels toe.

De bib gaat ook op zoek naar jong schrijftalent en zet hen op weg tijdens de workshop Schrijver zkt verhaal op woensdag 13 maart. “We bouwen daarbij een eigen verhaal met wat we om ons heen vinden, in de krant lezen, door de lucht zien vliegen of gewoon zachtjes horen fluisteren in ons oor en we geven ook het woord aan de Oudenaardse schrijvers Manu Verleyen(13) en Quinten Goethals (17). Zij vertellen over hun boek(en), hun aanpak en hun drijfveren”, voorziet Sofie.

Een vriend “maken”

De kleuters maken op zaterdag 16 maart kennis met Max. Max is net verhuisd en moet een vriend maken. En dat neemt hij nogal letterlijk. “We lezen voor uit het prentenboek Max maakt een vriend van Claudia De Jong & Kristof Devos en steken daarna de handen uit de mouwen om zelf een vriendje te maken”, legt de jeugdbibliothecaris uit.

Tenslotte komt ook auteur-illustrator Pieter Gaudesaboos naar de Oudenaardse bib. Enkele jonge actrices van de academie brengen samen met accordeonist Rein De Vos een theaterbewerking van Hoe oma plots verdween, een verrassend verhaal over een bijzondere vriendschapsband en over afscheid nemen.

Info en inschrijven: www.oudenaarde.be/jeugdboekenmaand