Eddy Van Beneden is 55 jaar muzikant bij harmonie Sinte-Cecilia Eine André Marlier

03 december 2018

14u58

Bron: André Marlier 0

Meer decoraties dan ooit tevoren tijdens het Ceciliafeest van de koninklijke harmonie en majorettenkorps Sinte-Cecilia in zaal De Kring. Uitschieter was tamboer-majoor Eddy Van Beneden die er reeds een muzikale carrière van 55 jaar opzitten heeft en ook de PR-man is van de harmonie. Eretekens voor 50 jaar waren er voor Herman Huysman en Erwin Matton, 45 jaar voor Joan Ghistelinck, 30 jaar voor Tinneken Bayens en Heidi Cousement, 25 jaar voor erevoorzitter André Toye, 20 jaar voor Josiane en Jonathan Ghistelinck en Werner Depotter terwijl Tiana en Eefje Pollet, Faira Opsommer en Lennert Paternotte reeds 5 jaar actief zijn.