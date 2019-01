Eddy Hubeau is nieuwe kampioen bij kaartersclub Sint-Vaast André Marlier

29 januari 2019

14u20

Bron: André Marlier 0

De 46 leden van kaartersclub Sint-Vaast verzamelden rond de feesttafel en hoogtepunt daarvan was de hulde aan de meest verdienstelijken van het voorbije seizoen. Kampioen van 2018 in het bieden werd Eddy Hubeau, die het haalde van Jean-Pierre Janssens, Kurt De Rodder, Steven De Backer en Martine De Pauw. Het koningsschap kwam op naam te staan van Jean-Pierre Janssens bij deze club, die haar clubavond altijd op de laatste vrijdag van de maand organiseert. Telkens om 20 uur in het ontmoetingscentrum Sint-Vaast aan de Oudstrijderstraat 89. Nieuwe leden zijn steeds welkom.