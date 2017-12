Duo Van Herzeele-Bauwens wint 8ste kerstkaarting 02u32 0 Foto André Marlier

In zaal Casino organiseerde Luc De Smet reeds voor de achtste maal een kaartwedstrijd op kerstdag met worsten van alle formaat op de prijzentafel. 36 deelnemers daagden op en in de eerste categorie werd het duo gevormd door Wout Van Herzele en Glenn Bauwens winnaar. Ze haalden het van duo Tom De Groote en Firmin Vilyn. In de tweede categorie ging de eerste prijs naar een jong kaartersduo bestaande uit Sebastiën Vandenabeele en Pieter De Bleeckere.





(MAN)