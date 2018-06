Duizenden toeschouwers in het sprookjesbos 11 juni 2018

Leerlingen van de freinetschool De Vier Tuinen uit Nederename hebben zaterdag samen met ouders en leerkrachten - voor het tweede weekend op rij - het Liedtspark in Oudenaarde 'verbouwd' tot een waar sprookjesbos, waar ze verschillende verhalen tot leven brachten. Een paar duizend toeschouwers kwamen van het mooie spektakel genieten. Het kleurrijke evenement werd destijds georganiseerd als een alternatief voor het traditionele schoolfeest. Of zoals de school het verwoordt: "We wilden een schoolfeest met spirit, met een publiek dat veel ruimer was dan alleen de eigen ouders en kinderen." Aanvankelijk was de opkomst matig, maar het enthousiasme van de kinderen motiveerde directie en leerkrachten om op de ingeslagen weg verder te gaan. Het evenement groeide uit tot een onvervalste publiekstrekker. De hele middag door kon je op het centrale plein ook terecht voor een drankje of wat lekkers.





(TVR)