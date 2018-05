Dug Out-team wint vierde editie van Full Manty's sportquiz 01 juni 2018

In de parochiezaal organiseerde minivoetbalclub Full Manty's voor de vierde maal een sportquiz voor teams. Er daagden 21 ploegen op en Lander Vansteenbrugge was de presentator.





De quiz werd uiteindelijk vlot gewonnen werd door het Dug Out-team uit Zwalm waar Sebastiaan Seghers, Bart Coppens, Kenny Deridder en Michäel Van Oevelen deel van uitmaakten. Eerste streekteam werden de Vrienden van Racing Mater en die traden aan met Niek Gheenens, Niels Bekaert, Laurens Temmerman en Matthias De Lange. We zien hen samen met de top-3. Tijdens de pauze trad het duo Harry Campari en Nadine Grenadine op.





