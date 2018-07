Dubbel zoveel kinderen in armoede geboren VOLGENS RAADSLID DOET STAD NIET GENOEG OM KANSARMOEDE TE BESTRIJDEN THOMAS VANDEWALLE

20 juli 2018

02u32 0 Oudenaarde Bijna 7 procent van de kinderen in Oudenaarde wordt geboren in een kansarm gezin. Dat is een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. "De stad onderneemt dan ook onvoldoende pogingen om kinderarmoede te bestrijden", vindt sp.a-raadslid David Vanden Bossche. "Niet correct", reageert OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer.

De kinderarmoede in Oudenaarde is met meer dan de helft toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de studiedienst van de Vlaamse regering. Waar in 2004 nog maar 3,4 procent van de kinderen in een kansarm gezin werd geboren, was dat in 2016 al 6,8 procent. "Dat is meer dan één kindje in elke klas dat beduidend minder kansen heeft op een mooie toekomst dan de anderen", kaartte David Vanden Bossche woensdagavond op de OCMW-raad aan. Oudenaarde doet het ook beduidend minder goed dan de omliggende gemeenten. "Kluisbergen en Zingem zitten op amper 4 en 4,5 procent, maar die buurgemeenten laten de laatste jaren een duidelijk daling van het aantal kindjes in kansarmoede optekenen. In Oudenaarde is er een stijging. Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem en Zwalm doen het nog veel beter, met minder dan 2 procent van de kinderen in kansarmoede."





"Doen maximale inspanning"

"Wij willen dat stad en OCMW een actieve rol opnemen en samen met scholen, verenigingen en jeugdbewegingen een plan uitwerken dat kansen garandeert voor elk kind. Het OCMW onderneemt al pogingen om kinderarmoede te bestrijden, maar uit de cijfers blijkt dat dit op vandaag onvoldoende is."





OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) pikt die kritiek niet en gaf het raadslid lik op stuk met een overzicht van alle initiatieven en maatregelen die het OCMW de voorbije jaren nam om kinderarmoede in Oudenaarde te bestrijden. "Een kwart van de 500.000 euro die de stad als werkingstoelage jaarlijks aan het OCMW geeft, gaat rechtstreeks of onrechtstreeks naar kinderen in armoede", aldus Vercamer. "Wij preken niet over armoede en staan niet langs de zijlijn kritiek te geven, maar doen maximale inspanningen om kinderen uit kwetsbare gezinnen zoveel mogelijk kansen te geven", sneert hij. "Onze belangrijkste partners daarbij zijn de ouders en de scholen. We werken met zoveel mogelijk partners, want armoede heeft met veel factoren te maken. Dat dit de juiste aanpak is, werd onlangs nog bevestigd door de Kinderrechtencommissaris die bij de voorstelling van zijn jaarverslag dit jaar het OCMW van Oudenaarde als voorbeeld stelde voor de aanpak van kinderarmoede." Vanden Bossche laat zich door de kritiek van Vercamer niet uit zijn lood slaan. "Dat de voorzitter zo zwaar reageert op mijn vastellingen, doet me vermoeden dat hij toch moet toegeven dat er iets moet gebeuren", besluit hij.