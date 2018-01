Drugdealer samen met moeder en vriendin veroordeeld 6,5 JAAR CEL EN 260.000 EURO BOETE VOOR TOM WITTEBROODT LIEKE D'HONDT

02u41 0 Ronny De Coster Zelf gaf Tom Wittebroodt gisteren verstek, maar zijn medeplichtige moeder Claire en vrouw Deborah kwamen wel luisteren naar het vonnis dat de recher uitsprak. Oudenaarde De hardleerse drugdealer Tom Wittebroodt (33) is door de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en zes maand en een geldboete van 260.000 euro. De man uit Volkegem, bij Oudenaarde, verstopte in zijn huis en dat van zijn moeder 13 kilogram cocaïne en meer dan 2.500 xtc-pillen. Samen met de vriendin van Tom deden moeder en zoon ook aan witwaspraktijken.

In 2017 vond de politie tijdens een huiszoeking bij Tom en zijn moeder Claire Vandenbosschelle (59) meer dan zes kilogram pure cocaïne en 655 xtc-pillen. Moeder en zoon hadden nochtans beter moeten weten, want in 2016 werden ze al eens betrapt met zes kilogram cocaïne, 1.900 xtc-pillen en verboden wapens. Ze werden toen onder voorwaarden vrijgelaten, maar bleven blijkbaar vertoeven in het criminele milieu. "Die drugs zijn bij de vorige huiszoeking over het hoofd gezien en dus niet nieuw", zei Wittebroodt in zijn verdediging, maar dat was volgens de procureur niet waar. Uit het onderzoek bleek bovendien dat hij contacten had met andere figuren uit de drugswereld, zoals de Limburgse Mario Aquino.





"De beklaagde is al sinds zijn 21ste op grote schaal met drugs bezig. Hij staat duidelijk hoog op de criminele ladder en blijft maar hoger klimmen", zei de procureur.





Zij vreesde dan ook dat Tom niet meer zal veranderen. "Hij gaat waarschijnlijk nooit stoppen, maar door hem streng te bestraffen, kunnen we wel de maatschappij beschermen."





Ronny De Coster Tom Wittebroodt.

Streng oordeel

Het oordeel van de rechter is inderdaad streng. Tom Wittebroodt moet 54 maanden naar de cel voor de drugs, het verboden wapenbezit en het lidmaatschap aan een criminele organisatie. Daarbovenop moet hij een boete van 200.000 euro betalen. Ook zijn moeder kreeg een aanzienlijke straf. De rechter veroordeelde haar tot 27 maanden cel met uitstel en een geldboete van 80.000 euro waarvan de helft met uitstel. Daarmee wil de rechter een duidelijk signaal geven. "Het is tijd dat u 'nee' leert zeggen tegen uw zoon. Ondertussen zou u toch moeten weten waar hij mee bezig is."





Diepvries

Wittebroodt betrok ook zijn vriendin Deborah V. in zijn praktijken. Samen met zijn moeder hielp zij om het geld wit te wassen. Bij de huiszoekingen trof de politie duizenden euro's cash geld aan in de diepvries van de familie. Die waren volgens hen afkomstig van erfenissen en schenkingen, maar dat vond de procureur ongeloofwaardig. De rechter oordeelde dat er voldoende bewijzen waren voor op zijn minst een deel van de witwaspraktijken.





Bovenop zijn andere straf kreeg Wittebroodt voor het witwassen twee jaar cel en een boete van 60.000 euro. Zijn moeder kreeg één jaar cel met uitstel en een boete van 30.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Voor haar betrokkenheid bij de feiten kreeg Deborah V. één jaar cel met uitstel en een geldboete van 6.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het witgewassen geld, in totaal ruim 130.000 euro werd verbeurd verklaard.