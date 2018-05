Dronken bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt, blijft in de cel 31 mei 2018

De 31-jarige man uit Oudenaarde, die dinsdagmorgen in beschonken toestand een 78-jarige fietser aanreed en aan zijn lot had overliet op het kruispunt van de N60 met de Klossestraat in Zwijnaarde, blijft in de cel.





Dat heeft de onderzoeksrechter dinsdagavond beslist. Vrijdag zal hij voor de raadkamer verschijnen. Rond 5.45 uur werd de 78-jarige fietser opgeschept door de wagen. De bestuurder sloeg op de vlucht, maar een half uur later kon de politie zijn wagen intercepteren.





Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige van het parket zou de bestuurder het rode verkeerslicht genegeerd hebben. Hierdoor was de fietser kansloos.





Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en moest met spoed geopereerd worden. De eerste 24 uur is de man goed doorgekomen. Zijn toestand is sindsdien verbeterd. De politie wacht nu af om hem te kunnen verhoren. (JEW)