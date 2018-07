Drietandfeesten bij Tissenhovemolen 20 juli 2018

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de vrouwenafdeling VABS en de jongerenafdeling JABS organiseren op zondag 22 juli de Drietandfeesten op de hoeve van Paul en Annie Hove-Mornie in de Jagerij in Mater. Dus niet meer aan de Hotond in Kluisbergen. De Drietandfeesten beginnen met een ontbijt en oldtimerrit met tractoren vanaf 8.30 uur. Vanaf 10 uur kunnen de bezoekers terecht op de streekproductenmarkt en om 12 uur gaat de barbecue aan. Er zal ook een landbouwtentoonstelling zijn en om 14 uur organiseert JABS spel zonder grenzen. Om 20 uur sluit de gratis Zomerparty de Drietandfeesten af. Kaarten voor het ontbijt en de barbecue zijn te verkrijgen via drietandfeesten@gmail.com. Inschrijven voor het spel zonder grenzen kan via spileers_helena@hotmail.com. (LDO)