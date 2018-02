Dries Verhaegen van Burke Squash Academy is Belgisch jeugdkampioen 07 februari 2018

02u53 0

Mark Burke trok met vier leden van zijn Burke Squash Academy naar het Belgisch jeugdkampioenschap in Brussel. De Wortegem-Petegemnaar keerde met drie kampioenen huiswaarts en één vice-kampioen. Laura Deruyck en Marat Benoit haalden als Westvlamingen de titel, maar ook het Oudenaardse duo Marie-Amelie Callebaut en Dries Verhaegen deden het uitstekend. Bij de U15 werd Marie-Emelie vice-kampioen en Dries bij de U17 Belgisch kampioen. Voor Dries betekent dit dat hij naar het EK in Zweden mag en nu 25e staat op de Europese ranking. We zien vlnr.: Marie-Amelie, Marat, Mark, Dries en Laura.





(MAN)