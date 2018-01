Driekoningfeest voor kinderen in Casino 02u51 0

Het feestcomité Eine, onder leiding van Ivan De Smet, pakt op zaterdag 6 januari uit met een gratis driekoningennamiddag in zaal Casino aan de Fabriekstraat 6. Dit van 14 tot 17 uur voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Er is een interactieve meespeelshow met Jens De Lakei. De ouders kunnen de show meevolgen of intussen een drankje nuttigen aan de bar. Eine is de enige deelgemeente van Groot-Oudenaarde waar driekoningen nog wordt gevierd. (MAN)