Driedaags tuinfeest aan 't Genieterke 11 augustus 2018

Erna Verstraeten van café 't Genieterke, aan de Martijn Van Torhoutstraat 165, organiseert ter gelegenheid van Feeste t' Ename een driedaags tuinfeest. Vandaag zaterdag kan men er vanaf 16 uur genieten van cocktails en volgt een optreden voor de rest van de dag en avond met dj Wo! die zomerse vibes brengt. Zondag 12 augustus zijn er van 's middags hamburgers en braadworsten te verkrijgen en is Helmut met keyboard te gast en is er een surprise-act voorzien. Maandag 13 augustus is er ter gelegenheid van de jaarmarkt, ook de 'dag van de lege portemonees' genoemd, in de namiddag een optreden van de streekzangers Gino Gianni en Crystal-Lynn en dit met gratis inkom. (MAN)