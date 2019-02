Drie weken wegomlegging voor aanleg van lussen die verkeerslichten in Leupegem beter moeten regelen Ronny De Coster

27 februari 2019

16u17 13 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een detectielus aan om de verkeerslichten in Leupegem beter af te regelen, zodat de verkeersstroom er vlotter verloopt.

Voor het aanleggen van die lus zal er wel drie weken verkeershinder zijn: van maandag 4 tot en met vrijdag 22 maart is Diependale alleen toegankelijk voor verkeer dat van de Leupegemstraat komt.

Verkeer vanuit het centrum (dus via de Doornikstraat) moet omrijden via het Fonteinplein en de Aalststraat. Zwaar verkeer volgt een wegomlegging via de Doornikstraat, Jules Lacroixstraat, Remparden, Bergstraat, Aalststraat en Leupegemstraat.