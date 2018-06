Drie Recreanleden op podium 27ste 'King of Rackets' 21 juni 2018

Met 160 deelnemers werd het driedaagse ' King of Rackets'-gebeuren, in en rond sportcenter Recrean, een groot succes. Vier racketsporten kwamen in dit tornooi, dat aan zijn 27ste editie toe was, aan bod: tennis, tafeltennis, squash en badminton.





Bij de dames elite haalde Recreanlid Liselot De Bleeckere uit Oudenaarde zilver en in het dubbel gemengd veroverde ze samen met een Duitse brons. Recreanlid Julie Heyse won bij de dames C en voor een derde Recrean podiumplaats zorgde Hans Van Daele uit Nederename door in de categorie +45 in het dubbel gemengd, gekoppeld aan de Nederlander Erik Roefofsen, brons te behalen.











(MAN)