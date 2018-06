Drie maanden rijverbod na zevende veroordeling 12 juni 2018

G.D.V. uit Oudenaarde is in de politierechtbank al voor de zevende keer veroordeeld. Deze keer stond hij terecht nadat hij met 1,91 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt.





"De feiten deden zich voor begin januari", vertelde zijn advocaat. "Dan wordt er traditioneel heel wat geklonken op het nieuwe jaar." De politierechter legde hem een geldboete van 1.200 euro en drie maanden rijverbod op.





Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)