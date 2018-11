Drie keer geflitst op één dag: “Ik haastte me naar het werk” LDO

14 november 2018

11u58 0 Oudenaarde Een 45-jarige bestuurster uit Oudenaarde heeft in de politierechtbank moeten uitleggen hoe het komt dat ze op één dag maar liefst drie keer werd geflitst.

Op 26 januari 2018 had U.B. blijkbaar een zware voet. Ze reed 77 waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur was en reed op dezelfde dag nog eens 60 en 57 in een zone 50. Eén van de drie snelheidsovertredingen gebeurde in de straat waar ze woont. “Ik herinner me niet meer dat ik te snel reed, maar waarschijnlijk was ik gehaast om op mijn werk te geraken”, legde de vrouw uit aan de politierechter. Ze drukte ook haar spijt uit. De politierechter legde haar voor de drie snelheidsovertredingen boetes op. In totaal moet ze vierhonderd euro betalen.