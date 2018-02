Drie gewonden na frontale klap op Edelareberg 01 februari 2018

02u47 0 Oudenaarde Op de Edelareberg (N8) in Oudenaarde zijn gisterennamiddag twee terreinwagens frontaal op elkaar gereden.

Het ongeval gebeurde gisteren rond 14.30 uur. Net voor de scherpe bocht halfweg de helling reden twee terreinwagens frontaal op elkaar.





De bestuurder van een auto die uit de richting van Brakel kwam, week links van de weg af en botste op een tegenligger.





Lichtgewond

Door de klap van de aanrijding kantelde de wagen en belandde die tegen de kapel. De chauffeur en zijn passagier zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere auto kwam na de klap enkele tientallen meters verder in de sloot naast de weg terecht. De jonge vrouw die achter het stuur zat, is ook naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers bleken lichtgewond. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer op de Edelareberg een tijd over één rijstrook. (DCRB)