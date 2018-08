Drie dagen Koesterfeeste voor KKF 10 augustus 2018

Op de Lijnwaadmarkt in Ename vindt vandaag en volgend weekend de Koesterfeeste plaats. Het plein wordt omgetoverd tot een gezellige feestlocatie waar kinderen centraal staan en volwassenen rustig kunnen genieten.





Vandaag vanaf 18 uur is er een gevarieerd pastabuffet bij live-muziek genieten van een gevarieerd pastabuffet. Voor zaterdag stippelt WTC 'Samen uit, samen thuis' een mooie Koesterrit uit met de klemtoon op de gezinsfietstocht en een cyclo-tocht met bevoorrading. Zaterdagmiddag opent het het openluchtterras.





Foodtrucks zullen de grote en kleine honger stillen en vanaf 18 uur zijn er verse pizza's en live-muziek. Zondag start met het openluchtontbijt. Dan volgen het aperitiefconcert en een zondagnamiddag vol sfeer en gezelligheid. De opbrengst van de Koesterfeeste gaat integraal naar het Koester-project van het Kinderkankerfonds UZ Gent. Inschrijven voor het pastabuffet en het ontbijt kan via Katrien Engels op 0476/641430.





Info: www.ename-koestert.be (DCRB)