Drie dagen feest voor 60 jaar Chiro Melden Ronny De Coster

06 september 2018

18u20 0 Oudenaarde Chiro Melden bestaat 60 jaar. Van dat jubileum maakt de jeugdvereniging een heus feestweekend met onder meer een quiz, een spelnamiddag, streekbieren en… Paul Severs.

Het feest begint vrijdagvanavond met het grote denkwerk met “Chiro Melden Quizt”. De deuren van het dorpshuis De Linde zwaaien op en om 19 uur een precies een uur later vuurt de quizmaster de eerste vraag af. Deelnemers kunnen spelen in een groep van maximaal 4 personen en betalen samen 16 euro. Inschrijvingen gebeuren via de website www.chiromelden.be/node/24 of op het telefoonnummer 0478/09.18.64.

Spelnamiddag

“Zaterdag organiseren we een chironamiddag zoals we dat elke week doen, maar met dat verschil dat we voor onze verjaardag ook kinderen uitnodigen, die geen lid zijn van onze vereniging”, zegt Viktor Gielen, die samen met Leon Vanderdonckt de hoofdleiding uitmaakt van Chiro Melden. Zaterdag vind ook een streekbierenavond plaats, samen met een foodtruckfestival. En plaatselijk jong talent klautert het podium op.

Zondag steekt de jubilerende jeugdvereniging de barbecue aan. Aanschijven kan tot 14 uur. En half uur later start een sneukeltocht.

’s Avonds brengt Vlaamse zanger Paul Severs er de sfeer in. Aansluitend vindt een afterparty plaats met Remastered2dj’s.