Drie clubkampioenen bij jubilerende wandelclub Hanske De Krijger Oudenaarde

26 februari 2019

09u26

andré marlier

Tijdens het jaarlijks clubfeest in zaal Qubus werd door voorzitter José Deschaumes van wandelclub Hanske De Kriiger ook hulde gebracht aan de clubkampioenen 2018. En in het jubileumjaar konden inzake het aantal gestapte kilometers Gerard Christiaens en Anne-Marie Vanmares gehuldigd worden. Voor wat het aantal tochten betreft was deze eer weggelegd voor Denis De Boever. De veertigjarige club telt 840 leden en pakt jaarlijks uit met acht eigen wandeltochten. Opener was de Prosper De Maeghtwandeling en die lokte 2402 stappers ,afsluiter wordt eind december de “Oudenaarde in kerstsfeer” wandeling.