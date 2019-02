Drie BK-medailles waaronder één gouden voor squashclub Recrean Oudenaarde andré marlier

25 februari 2019

15u42

Bron: andré marlier 0

Tien leden van de Recrean Squashclub Oudenaarde namen deel aan het Belgisch kampioenschap in Bergen. Drie onder hen slaagden er in van een medaille te halen met al uitschieter de guitige profspeler Jan Van Den Herrewegen(25) die voor de 3e maal Belgisch kampioen werd in de A-reeks. Thans na een 3-0 overwinning van Louis Delbeke . Sinds zijn 17e diende hij het met een 2e plaats te stellen steeds na Stefaan Castelain die 19 maal Belgisch kampioen werd. En ook Lyn Callens, zilver bij de dames C en Thibo Cnudde , brons bij de heren D sleepten een podiumplaats in de wacht. Zodat het squashgezelschap uitbundig onthaald werd bij hun thuiskomst in Oudenaarde en een feestje volgde .