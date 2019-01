Drie auto’s botsen boven Edelareberg: moeder en baby gewond Ronny De Coster

05 januari 2019

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Drie auto’s raakten zarterdagnamiddag betrokken bij een verkeersongeval boven de Edelareberg (N8) in Oudenaarde.

De chauffeur van een auto die reed uit de richting Brakel verloor in de bocht voorbij de kapel van Kerzelare de controle over het stuur.

De wagen kwam op de andere rijstrook terecht en botste er op twee tegenliggers. De aangereden auto’s kwam in de sloot naast de weg terecht.

In een ervan raakten de bestuurster en haar baby gewond. Ook de vrouw die met de aanrijdende wagen reed, is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde.

Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto’s van de weg te ruimen. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer een tijd over één rijstrook, waardoor het aanschuiven was in beide richtingen.