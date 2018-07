Dranghekken in afwachting van slimme camera CHAUFFEURS LAPPEN VERKEERSBORD OP MARKT AAN HUN LAARS THOMAS VANDEWALLE

25 juli 2018

02u35 0 Oudenaarde Veel bestuurders lijken de 'nieuwe' verkeerscirculatie op de Markt in Oudenaarde nog niet te snappen en steken het plein met de auto over. Om dat te verhinderen, werden nu enkele dranghekken geplaatst. "Dit in afwachting van een slimme camera die nummerplaten herkent", zegt schepen Lieven Cnudde.

De vorig jaar vernieuwde Markt oprijden, kan vanuit de Broodstraat en ook vanuit de Hoogstraat, maar het plein met de auto oversteken, is verboden. Dat wordt binnenkort gecontroleerd via een slimme camera die nummerplaten herkent.





"Die nummerplaten worden onmiddellijk vergeleken met 'blacklists' met onder meer gestolen voertuigen op", legt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V) uit. "De eigenaar van een voertuig dat op deze 'blacklist' staat, krijgt een boete, wordt opgespoord of zelfs indien mogelijk meteen geïntercepteerd door een aangestuurde politiepatrouille. Het systeem leest ook probleemloos buitenlandse én gepersonaliseerde nummerplaten. Ook kunnen deze beelden herbekeken worden indien ze nodig zijn bij een onderzoek zoals een inbrakenplaag of opsporing van criminelen." Naast de blacklists, bestaan er ook zogenaamde whitelists, met de voertuigen die een doorgangskaart hebben. "Zo mogen taxi's, bussen van De Lijn en uiteraard ook de hulpdiensten er wel door om zo richting het Tacambaroplein te rijden. Zij hoeven niet langs Smallendam om te rijden."





Noodoplossing

Omdat er nog te veel wagens het plein overrijden - ondanks een duidelijk verbodsbord - werden nu enkele dranghekken geplaatst. "Een tijdelijke noodoplossing. De camera had al actief moeten zijn, maar een softwareprobleem zorgt voor vertraging. De camera zal ook in verbinding staan met de toezichtcamera's op de Markt, om zo nog een duidelijker beeld te krijgen van wat er leeft." Wie het verkeersbord negeert, riskeert een boete van 174 euro. "Dat is trouwens nu ook al het geval wanneer de politie je betrapt wanneer ze op het terrein aanwezig zijn of via de veiligheidscamera's op de Markt en Kleine Markt", aldus Cnudde.





Ook het parkeren op de nieuwe Markt wordt strikt gecontroleerd. Sensoren registreren de geparkeerde voertuigen op de shop & go-parkeerstroken langs beide zijden van de Markt en de politie kan op basis van camerabeelden foutparkeerders verbaliseren. "De Markt was amper heropend of iemand presteerde het om met de auto op het binnenplein te rijden", weet Cnudde. "Daarom heeft de politie beslist om van meet af kort op de bal te spelen. De eerste dagen werd er nog preventief opgetreden, maar voor foutparkeren en verkeersovertredingen in het algemeen hanteert men nu een nultolerantie."