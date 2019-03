Donkstraat afgesloten voor opruiming lekkend vat met zoutzuur Ronny De Coster

14 maart 2019

11u28

Bron: Eigen berichtgeving 9 Oudenaarde Politie en brandweer hebben de Donkstraat in Oudenaarde afgesloten voor de opruiming van een lekkend vat zoutzuur.

Het reservoir staat op een terrein van de verlaten camping aan de Donk.

Brandweermannen in beschermende pakken zijn ter plaatse om het zoutzuur over te pompen.

Zoutzuur is een corrosieve stof, waarvan ook de dampen gevaarlijk zijn. Ze kunnen de huid aantasten en brandwonden veroorzaken. De straat is afgesloten, maar omdat er in de nabije buurt geen huizen staan en de dampen afdrijven richting Donkvijver, is er geen onmiddellijk gevaar voor de omgeving, zo klinkt het bij de politie.

