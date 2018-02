Dode aan visvijver achter kerk 19 februari 2018

De hulpdiensten hebben iets voor elf uur zondagvoormiddag tevergeefs geprobeerd om een persoon te redden in Nederename. De man of vrouw belandde in het water aan de visvijvers achter de kerk. De brandweer, ziekenwagen en politie kwamen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De politie sloot de omgeving af en het parket kwam de omstandigheden van het overlijden onderzoeken. Het geeft nog geen commentaar over het onderzoek.





(DCRB/LDO)