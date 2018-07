Dj Daddy Cool wil Peloton doen herleven NIEUWE EIGENAAR WIL MEER VOLK IN BRASSERIE CENTRUM RONDE VAN VLAANDEREN RONNY DE COSTER

02u53 2 Oudenaarde Geert Van De Velde (52) uit Zottegem, beter bekend als dj Daddy Cool, wordt de nieuwe manager van 't Peloton, de brasserie van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Zijn missie: de zaak doen herleven door er onder andere evenementen te organiseren.

De cafetaria van het Centrum Ronde van Vlaanderen is eigenlijk nooit een erg florissante zaak geweest. De zaak veranderde de voorbije jaren geregeld van uitbater. De directie van het Centrum deed de uitbating zelfs een tijd in eigen beheer en de recentste uitbater was nog maar een paar maanden aan de slag.





"Het probleem is dat bijna tachtig procent van de klanten van de brasserie bezoekers zijn van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Het is uiteraard goed dat zij hier iets komen consumeren, maar deze zaak heeft volgens mij een veel groter potentieel. Nu zien de mensen deze brasserie nog te veel als de cafetaria van het Centrum Ronde van Vlaanderen. Te weinig bezoekers van Oudenaarde denken eraan dat ze ook gewoon de taverne kunnen binnenstappen zonder dat ze het wielermuseum bezoeken. Daardoor komt het dat de brasserie eigenlijk nauwelijks een eigen cliënteel heeft. Hier achter het gebouw op het Ronde van Vlaanderenplein is een groot terras, maar daar zit meestal geen volk. Het is te weinig bekend dat je op dit rustige binnenplein iets kan komen drinken", analyseert Geert Van De Velde.





Evenementen

Het is dan ook duidelijk dat de bekende Zottegemse dj in 't Peloton méér wil doen dan pintjes tappen en spaghetti's serveren. "Deze zaak blijft natuurlijk nauw met het Centrum verbonden, maar we gaan ook zelf evenementen organiseren. Die kunnen wielersportgelateerd zijn, maar ook niet. Mijn taak zal hier dan ook vooral bestaan uit het bedenken van evenementen die volk kunnen lokken naar de cafetaria. En dan mag het ook eens omgekeerd zijn: dat er bezoekers van bij ons naar het wielermuseum trekken. We hebben voldoende potentieel om aan het Centum iets terug te geven", gelooft Geert. 't Peloton moet volgens hem ook meer streekgericht worden wat het aanbod aan drank en eten betreft.





Grote uitdaging

Professioneel maakt de Zottegemnaar een beslissende sprong. "Ik zie dit als een grote uitdaging en zeg hiervoor mijn vaste job in de informatica op. Mijn werk als dj kan ik wel blijven combineren. Met de organisatie van evenementen heb ik wel al flink wat ervaring en ook in de horeca heb ik lang meegedraaid. Ik heb alvast veel zin om er vanaf september flink in te vliegen", besluit Geert.