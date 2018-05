Dirk De Bock verlaat politiek toneel 19 mei 2018

Open Vld moet in oktober naar de kiezer zonder Dirk De Bock (66). De Edelarenaar heeft de partij laten weten dat hij na achttien jaar het politieke toneel verlaat.





De Bock zetelt in de gemeenteraad sinds het jaar 2000. Bij de verkiezingen van zes jaar geleden behaalde hij 1.227 voorkeurstemmen. De Bock werd nooit schepen, maar is een bekend gezicht in Oudenaarde. "Dat komt doordat ik altijd veel buiten heb gelopen. Ik wou altijd een politicus zijn die zich elke dag tussen de mensen bevond", zegt De Bock.





En het waren vooral de sociaal zwakkeren waarover de liberaal zich bekommerde. "Ik heb me altijd geroepen gevoelen om me in te zetten voor wie het met minder moet stellen. Vaak bewijs je mensen al een heel grote dienst door ze gewoon wegwijs te maken. Ik vind dat de taak van een politicus. Ik heb er nooit mee te koop gelopen, maar een zestal gezinnen heb ik de voorbije jaren permanent geholpen", vertelt De Bock.





"Ik ben zeer dankbar dat ik drie legislaturen lang deel mocht uitmaken van het dagelijks bestuur van onze stad. Ik leerde tal van schitterende mensen kennen en velen zijn vrienden voor het leven. En ik heb Oudenaarde zien uitgroeien tot een stad waarop ik toch wel trots ben", zegt de liberaal.





"Ik ga het nu een beetje rustiger aan doen en leren genieten van de kleine dingen des levens en vooral leren leven zonder strakke agenda. Het zaal raar zijn, dat besef ik wel. Maar stilvallen, dat zal met niet overkomen", gelooft De Bock. (DCRB)