Diner Dansant Marnic De Meulemeester brengt 1.250 euro op voor “Give us a Break” Ronny De Coster

26 december 2018

17u28 0 Oudenaarde De jongste editie van het jaarlijkse “diner dansant” van de Oudenaardse burgemeester en volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) heeft 1.250 euro opgebracht voor het goede doel.

Dit jaar gaan de centen naar de vzw Give us a break. De vereniging is een initiatief van ouders van kinderen met een beperking. Vanuit de ervaring dat zij voor hun kinderen nergens in de Vlaamse Ardennen aangepaste opvang vinden, hebben ouders dit jaar de verenging opgericht.

“Dit is een prachtig initiatief, dat we met veel plezier een steuntje in de rug geven”, motiveert De Meulemeester de keuze van het goede doel.