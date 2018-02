Dieven manipuleren geldautomaat OPLICHTERS GEBRUIKEN KLEIN APPARAAT OM WASSALON TE PLUNDEREN RONNY DE COSTER

22 februari 2018

02u45 0 Oudenaarde Aan de Galgestraat in Oudenaarde hebben twee dieven de wisselautomaat van een wassalon geplunderd. De twee mannen gebruikten een apparaat om de geldautomaat in de war te sturen. "Het is de tweede keer in vier weken tijd dat ze die truck hier gebruiken", zegt uitbater Christophe Schepens.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe twee mannen het wassalon Topwash aan de Galgestraat binnen stappen en meteen naar de automaat gaan, waar bezoekers bankbiljetten kunnen wisselen in muntstukken. Een van de mannen diept uit zijn jaszak een apparaatje op, dat hij tegen de geldwisselaar houdt.





Op dat moment gaat er een fraudealarm af, waarmee het wisselapparaat van de wasserette is beveiligd voor het geval eraan geknoeid wordt.





Afgeschrikt

Het geluid schrikt de mannen even af. Ze lijken weg te gaan, maar keren een paar seconden later terug. Terwijl de ene man terug het apparaatje tegen de geldwisselaar brengt, houdt de andere een plastic zak open om de munten op te vangen.





250 euro

"Het toestel zat op dat moment nog redelijk goed gevuld. Ik schat dat ze met 250 euro aan de haal zijn. Het apparaat dat ze gebruiken, zendt stralingen uit die vergelijkbaar zijn met een microgolfoven. De geldwisselaar krijgt daardoor een signaal en 'denkt' dat er briefjes van 50 euro worden ingevoerd. En daarop geeft het toestel dat bedrag dan in munten. Elke keer als ze met dat bakje tegen de wisselaar komen, hebben ze 50 euro, tot de wisselaar leeg is", vertelt Christophe Schepens, eigenaar van het wassalon.





Nog maar vier weken geleden maakte hij hetzelfde mee. "Ook van die diefstal heb ik de daders kunnen filmen. Toen waren het andere mensen. Ik denk dat we hier te maken hebben met georganiseerde bendes met wisselende leden, die elkaar ook tippen over plaatsen waar ze kunnen toeslaan. Ik heb wel aangifte gedaan bij de politie, maar de kans is allicht klein dat ik mijn centen nog terugzie. Ik heb de beelden van de diefstal op Facebook geplaatst om anderen te waarschuwen. Mijn grote bezorgdheid is vooral: hoe belet ik dat ze blijven terugkeren?" besluit Christophe.