Dieven dringen parochiezaal binnen en stelen alle eten en drank voor diner van Strijdersbond NSB Bevere bestolen op de vooravond van herdenking Wapenstilstand Ronny De Coster

12 november 2018

22u28

Bron: Eigen berichtgeving 5 Oudenaarde Bestolen worden terwijl je je voorbereid om Wapenstilstand te herdenken: het is is wat de leden van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) afdeling Bevere dit weekend hebben meegemaakt: net voor ze naar de herdenkingsplechtigheid moesten vertrekken, zagen ze dat dieven hadden ingebroken de parochiezaal van Bevere en er alle drank en eten hadden gestolen voor het diner dat voor na de ceremonie was klaargezet.

Lidiane Decroix, voorzitter van NSB Bevere, blikt met gemengde gevoelens terug op de herdenking Wapenstilstand in Oudenaarde. “Elk jaar organiseren we op Wapenstilstand een bijeenkomst in de parochiezaal van Bevere. Nadat we de slachtoffers van de oorlog hebben herdacht, keren we naar de zaal terug voor een diner. Omdat het dit jaar de honderdste verjaardag van Wapenstilstand was, hadden we wat meer volk. We hadden zaterdag de zaal al klaargezet om de dag nadien een 25-tal mensen te ontvangen. De tafels stonden gedekt, het eten en de drank stonden al in de koelkast. We doen het elk jaar zo en hadden nog nooit problemen”, vertelt Lidiane.

Deur geforceerd

Haar hart stond stil, toen ze zondagochtend met enkele leden naar de zaal trok. “Ik kon mijn ogen niet geloven, toen ik de voordeur van de zaal opende: alles wat overhoop gehaald. Alle kasten, die met sloten zijn vastgemaakt, waren opengebroken. Al het keukengerief, waaronder grote, zware kookpotten, was verdwenen. Wij hadden al het eten en ook het aperitief, de wijnen en frisdranken al in de koelkasten gestopt, maar die waren er allemaal uitgehaald en meegenomen. We hadden ook eigen keukengerief mee. Alles wat de inbrekers konden grijpen, is weg”, vertelt Lidiane.

Over de muur van begraafplaats

De daders waren de zaal binnengedrongen langs de achterdeur. Die hadden ze geforceerd met een koevoet of een grote schroevendraaier. “Het moet lenige dieven geweest zijn, want ze moesten over de muur van de begraafplaats klauteren om op het binnenpleintje van de parochiezaal te komen. Ze zijn langs dezelfde weg ook met de buit vertrokken, want er was geen andere deur geforceerd”, weet Lidiane.

Hoe respect- en harteloos moet je wel zijn om zo’n diefstal te gaan plegen? Lidiane Decroix, voorzitter van NSB Bevere

“Onze grootste zorg was, dat we de genodigden en paar uur later toch een maaltijd wilden aanbieden. Daarom hebben we nog mensen moeten optrommelen, die op zondagvoormiddag naar winkels zijn gereden om nog snel inkopen te doen. Uiteindelijk hebben ze alles nog geregeld gekregen. Maar de opschudding bij onze menen was en is groot. Ik vermoed dat die daders ons zaterdag toch hebben bespied. Hoe konden ze anders weten dat hier tafels gedekt stonden en frigo’s vol drank en eten zaten”, vraagt Lidiane zich af.

“Hoe respect- en harteloos moet je wel zijn om zo’n diefstal te gaan plegen?” besluit ze.