Diego Maheur haalt het met vink Vormer 30 mei 2018

De Boomgaardvinken stonden in voor de organisatie van het kampioenschap van het gewest Oudenaarde. 132 deelnemers daagden op en winnaar werd Daniel Meirlaen met vink Jef en 820 liedjes. Hij haalde het van Diego Maheur uit Zingem met vink Vormer en 775 liedjes die de kampioenentitel op zak stak, vermits Meirlaen in het West-Vlaamse Lauwe woont. Gewestkampioene werd Carine Glas uit Nederename met vink Witko en 737 liedjes, terwijl Guy Desmaele uit Bevere de kleine gewestkampioen werd.





Maatschappijkampioen, waarvoor de 5 hoogst zingende vogels in aanmerking kwamen, werd De Scheldevink Zingem.





