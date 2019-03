Dief takelt Kever van parking restaurant L’O, later ook Harley gestolen Oproep op sociale media leidt eigenaar naar auto, motor nog steeds spoorloos Frank Eeckhout

07 maart 2019

16u32 0 Oudenaarde Dieven hebben deze week de Harley Davidson en Volkswagen Kever van Erdinç Hocalar uit Nederename gestolen. “Beide voertuigen stonden op de parking van restaurant L’O in de Ohiostraat in Oudenaarde. Mijn Kever heb ik terug. Die hebben de daders achtergelaten in Zwalm, maar mijn Harley is nog spoorloos", vertelt Erdinç.

Erdinç Hocalar is de vroegere zaakvoerder van restaurant L’O. Toen hij zijn zaak begin dit jaar overliet, mocht hij zijn Harley Davidson Tour Glide uit 1985 en zijn Spaarkever 1200 uit 1968 op de parking van het restaurant laten staan. “Zowel de Harley als de Kever stonden enigszins uit het zicht, met hun neus naar de afsluiting. In de Harley zat trouwens geen batterij, want die had ik er uit veiligheidsoverwegingen al uitgenomen", steekt Erdinç van wal.

De dader wimpelde een buurvrouw af door te zeggen dat de Kever hersteld moest worden Eigenaar Erdinç Hocalar

Groot was zijn verbazing toen de nieuwe eigenaar van het restaurant hem woensdag belde om te vragen of hij zijn twee voertuigen was komen ophalen. “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar de Harley en de Kever waren inderdaad verdwenen. Een bewoonster had enkele dagen eerder gezien hoe een oudere man mijn Kever takelde. Ze heeft er hem zelfs over aangesproken, maar hij wimpelde haar af door te zeggen dat de Kever hersteld moest worden. Daarna moeten de dieven nog teruggekeerd zijn om mijn Harley op te laden. Ik heb woensdag meteen een bericht met foto’s gepost op Facebook. Dat is ondertussen al meer dan 1.000 keer gedeeld. Het bericht leidde ook naar mijn Kever. Iemand liet weten dat hij zo’n model had zien staan langs de kant van de weg, ergens in Zwalm. Het bleek inderdaad mijn oldtimer te zijn. Van mijn Harley ontbreekt helaas nog steeds elk spoor", zucht Erdinç.

Exclusief model

Wat de waarde van beide oldtimers is, kan de man niet zeggen. “Ik heb daar echt geen idee van. Ik weet wel dat de sidecar alleen al 10.000 euro waard is en dat het om een vrij exclusief model gaat.” Wie nieuws heeft over de diefstal of weet waar de Harley is, mag dat via Messenger laten weten aan Erdinç Hocalar.