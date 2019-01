Dief probeert auto te stelen, maar eigenaar moet het gaan uitleggen in de politierechtbank omdat auto niet is ingeschreven LDO

25 januari 2019

Dubbele pech voor Z.B. uit Oudenaarde. De man kocht een auto in Duitsland, maar toen hij het voertuig wilde inschrijven bleek dat ermee gesjoemeld was. De CO₂-uitstoot was te hoog en dus zat er niets anders op dan het voertuig aan de kant te laten staan tot de Duitse garagist de wagen kwam ophalen om alles opnieuw reglementair te maken.

De wagen stond netjes in de garage van de beklaagde, tot de avond voor de Duitse garagist zou langskomen. Toen verplaatste de man zijn auto naar de straat. Daar probeerde een 70-jarige man de wagen te stelen. Ver geraakte de dief niet, want de broer van de eigenaar betrapte hem op heterdaad. Toen de politie ter plaatse kwam, moest Z.B. wel toegeven dat de wagen niet was ingeschreven. Een overtreding, want een niet-ingeschreven voertuig mag niet op de openbare weg staan.

De eigenaar kreeg nog een minnelijke schikking voorgesteld, maar die betaalde hij niet. Daarop werd hij gedagvaard voor de politierechtbank. De rechter legde hem een effectieve boete van 800 euro en drie maanden rijverbod op, waarvan één maand met uitstel. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij ook de vier proeven opnieuw afleggen.