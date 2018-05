Dief betrapt op werf 03 mei 2018

Op een bouwwerf aan het Heurnestraat in Oudenaarde is een dief op heterdaad betrapt. Een alerte buurtbewoner merkte een man op, die op de bouwwerf materiaal aan het stelen was dat in een container lag. De verdachte was bezig met het materiaal naar zijn bromfiets te brengen. De politie kon de man op heterdaad betrappen. Het gaat om een 33-jarige man uit Zingem. Hij is bij het gerecht bekend voor gelijkaardige feiten. Zijn bromfiets is in beslag genomen en de man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vraagt zijn aanhouding.





(DCRB)