Deze ploeg gaat Oudenaarde besturen Ronny De Coster

03 december 2018

17u53 9 Oudenaarde De Oudenaardse schepenen en hun bevoegdheden zijn bekend. Marnic De Meulemeester (Open Vld), die voor de vierde keer burgemeester wordt, zal de gemeenteraad niet meer voorzitten: dat doet Lieven Cnudde (CD&V). In het nieuwe Oudenaardse bestuur vergroten de liberalen wel hun overwicht: zij leveren naast de burgemeester ook vijf schepenen. CD&V heeft er nog twee. Dit is de ploeg die Oudenaarde de volgende zes jaar moet besturen.

Marnic De Meulemeester (Open Vld)

Marnic De Meulemeester (Open Vld) gaat zijn vierde legislatuur in als burgemeester van Oudenaarde. Hij heeft daarnaast ook een dikke portefeuille aan bevoegdheden: De Meulemeester behartigt veiligheid (politie en brandweer), communicatie, toerisme, city marketing, ruimtelijke ordening, milieu en het nieuw ingevoerde domein duurzaamheid.

Stefaan Vercamer (CD&V)

Uittredend OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V) wordt eerste schepen. Op zijn bureau komen de volgende jaren de dossiers over cultuur, burgerzaken, tewerkstelling, sociale economie, landbouw, wonen, kerkfabrieken en wijkontwikkeling.

John Adam (Open Vld)

John Adam (Open Vld) blijft de Oudenaardse schepen van evenementen en neemt er voortaan ook de zware post openbare werken bij.

Peter Simoens (Open Vld)

Liberaal Peter Simoens moet zich de komende maanden inwerken in het voor hem nieuwe departement mobiliteit. Daarnaast blijft de Volkegemse advocaat ook bevoegd voor de domeinen sport en recreatie.

Bart Dossche (Open Vld)

De Einse huisarts en voetbalvoorzitter Bart Dossche (Open Vld) is nieuwkomer in het Oudenaardse schepencollege. Hij kwam tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezing in de plaats van broer Peter op de kandidatenlijst van Open Vld. In het nieuwe schepencollege neemt hij meteen ook het zitje én de bevoegdheden van zijn broer over: financiën, aankoopdienst, informatica (ict), administratieve vereenvoudiging en dierenwelzijn.

Sybille De Vos (Open Vld)

Nòg een nieuwkomer in het Oudenaardse schepencollege is Sybille De Vos (Open Vld). Zij zetelt wel al 12 jaar in de gemeenteraad, maar behaalde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen zo veel stemmen, dat ze promoveert tot schepen. Personeelszaken, onderwijs, zustersteden en internationale betrekkingen worden in de nieuwe bestuursploeg haar domeinen.

Carine Portois (Open Vld)

Ze kon vandaag bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg niet aanwezig zijn en ontbreekt daardoor op de foto, maar blijft op post en krijgt compleet andere bevoegdheden: liberaal schepen Carine Portois zal de komende zes jaar verantwoordelijk zijn voor lokale economie, KMO, middenstand en jeugd.

Cindy Franssen (CD&V)

Het voorzitterschap van de Bijzonder Comité Sociale Diensten gaat naar Cindy Franssen (CD&V). De Einse politica wordt als schepen ook verantwoordelijk voor sociaal beleid, gezinsbeleid, seniorenbeleid, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen, kinderopvang, gezonde gemeenten, mensen met een beperking en armoedebestrijding.

Lieven Cnudde (CD&V)

Hij is geen schepen meer, maar behoudt een belangrijke rol op het politieke toneel: CD&V’er Lieven Cnudde zal na de jaarwisseling de vergadering van de gemeenteraad leiden.

Beleidsverklaring pas in januari

Een beleidsverklaring heeft het nieuwe stadsbestuur van Oudenaarde nog niet klaar: ze wordt pas eind januari verwacht. “Deze bestuursmeerderheid van Open VLD en CD&V, die al meer dan 24 jaar de Stad Oudenaarde bestuurt, zal in het bestuursakkoord wel een aantal nieuwe accenten en klemtonen leggen. Duurzaamheid, participatie, veiligheid en verkeersveiligheid en ook inspraak van de bevolking staan hoog op de agenda van de nieuwe bestuursploeg”, verzekert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Eerste schepen Stefaan Vercamer (CD&V) kondigt aan dat ook gezondheid en sociale bescherming nieuwe impulsen zullen krijgen. “Er komt ook een sterkere ondersteuning van het socio-culturele leven en een verdere vernieuwing van de culturele infrastructuur”, voorziet Vercamer.