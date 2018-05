Derde keer beschonken achter stuur 11 mei 2018

02u43 0

Een 62-jarige man uit Melden kreeg in de Oudenaardse politierechtbank een geldboete van 1.600 euro en 45 dagen rijverbod opgelegd nadat hij op 25 november vorig jaar al voor de derde keer met een glas teveel op achter het stuur werd betrapt. Deze keer had hij 1,56 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim 8 glazen alcohol. "Mijn cliënt is een sociaal figuur", vertelde zijn advocaat. "Hij was net op weg naar de opening van de vernieuwde Markt in Oudenaarde en werd geconfronteerd met een controle op de brug over de N60. Hij had die nog kunnen vermijden door een afslag te nemen, maar hij dacht dat hij niet teveel op had." (TVR)