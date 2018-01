Deinzestraat krijgt volgend jaar nieuw wegdek 02u52 0 Foto Ronny De Coster Dit wegdek wordt binnenkort vernieuwd. Oudenaarde De Deinzestraat (N459) tussen Oudenaarde en Kruishoutem krijgt in 2019 een nieuwe overlaging.

Dat weet Oudenaards burgemeester en volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) na een parlementaire vraag die hij stelde aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).





Het wegdek van de N459 bestaat nog uit betonplaten. Op zich zijn die nog in goede staat, maar tussen de verschillende platen zijn niveauverschillen ontstaan. In combinatie met het toegenomen vrachtvervoer, veroorzaakt dat comfortproblemen voor de weggebruikers en geluidsoverlast voor de omgeving.





In een overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het stadsbestuur van Oudenaarde is beslist om het wegdek te voorzien van een nieuwe overlaging in asfalt.





Diezelfde ingreep is onlangs ook gebeurd op de Berchemweg tussen Oudenaarde en Kluisbergen, waardoor die weg een stuk comfortabeler is geworden", bedenkt De Meulemeester.





AWV zal nu een bestek opmaken voor de uit te voeren werkzaamheden en een aanbesteding uitschrijven. De vooropgestelde timing voor de uitvoering situeert zich in de loop van 2019. (DCRB)