Deel Liedtspark afgesloten door stervende bomen 30 mei 2018

02u45 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde laat onderzoeken hoe het komt dat in het Liedtspark in Oudenaarde verschillende beuken aan het afsterven zijn. Omdat vallende takken een gevaar vormen voor bezoekers, is een deel van het park zelfs afgesloten

"We weten eigenlijk niet wat er precies aan de hand is", antwoordde schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld) tijdens de gemeenteraad op de vraag van oppositieraadslid Steven Bettens (Groen), die zich bezorgd afvroeg waarom er dranghekken staan in het park rond het Liedtskasteel.





Boomverzorger aanstellen

De sterfte doet zich uitsluitend voor bij de beuken. "Maar het zijn er wel veel: ongeveer de helft is aangetast. De problemen begonnen nadat een aantal bomen gerooid werden, waardoor andere in fel zonlicht kwamen te staan en lzonnebrand hebben opgelopen. Voor beukenbomen is dat verre van ideaal, want de schors is sowieso al gevoelig. Door de overdadige zon gaan de schors en de boom rotten en ontstaan er schmels. Het is ook mogelik dat ", weet Hove.





Omdat het Liedtspark beschermd is, heeft de stad overlegd met Agentschap Onroerend Erfgoed en beslist een boomverzorger aan te stellen. Die moet de zieke bomen onderzoeken en voorkomen dat de nog gezonde beuken ook worden aangetast. (DCRB)