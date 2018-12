De Warmste Week : AZ Oudenaarde verkoopt op kerstmarkt snoep en knuffels ten voordele van materniteit Burkina Faso Ronny De Coster

12u43 0 Oudenaarde In het kader van de Warmste week van Studio Brussel verkoopt het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde knuffeltjes, snoep, kerstkaarten en kaarsjes ten voordele van het goede doel. Het AZO steunt de vzw Materniteit Dano Burkina Faso vzw. Directieleden, medewerkers en artsen bemannen dit weekend ‘De Warmste Kerstchalet’ op de kerstmarkt van Oudenaarde.

“De vzw Materniteit Dano Burkina Faso biedt hulp aan projecten in de gezondheidszorg in de regio Sud-Ouest in Burkina Faso. Dr. Jan Claeys en dr. Peter Van Baelen, beiden gynaecoloog in AZ Oudenaarde, gaan regelmatig naar Burkina Faso om deze projecten vorm te geven. Ons ziekenhuis bood al eerder steun door de schenking van operatiesets en een reanimatietoestel voor pasgeborenen”, zegt Liesbeth Merckx

Beleidsmedewerker Kwaliteitszorg van het AZ Oudenaarde.

De Warmste Kerstchalet staat van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december op de kerstmarkt in Oudenaarde.