De Markt: we zijn er nog niet INFOVERGADERING LEGT PIJNPUNTEN ROND MOBILITEIT BLOOT RONNY DE COSTER

20 maart 2018

02u54 0 Oudenaarde Moet de stad dan toch weer auto's rond de Markt laten rijden? Vier maanden na de openstelling van het vernieuwde plein blijven de meningen hierover verdeeld. Dat bleek nog maar eens op een infovergadering, waarop de stad gisteren peilde naar de bevindingen van handelaars en inwoners.

Patrick Maes, extern mobiliteitsconculent die het stadsbestuur in Oudenaarde al twintig jaar adviseert over de afwikkeling van verkeersstromen, motiveerde gisteren voor een goed gevulde volkszaal van het stadhuis waarom de mobiliteit op en rond de Markt na de heraanleg gewijzigd is.





'Dat Oudenaarde af wou van een Markt die vooral diende als een rond punt waar honderden auto's circuleerden', zo legde Maes uit. En dat er vroeger gewoon te veel parkeerplaatsen waren. En dat de Markt een gezellig plein moest worden, dat was ook een uitgangspunt voor de renovatie geweest.





Alleen: vier maand na de heropening van het plein is er zo veel discussie over de Markt, dat de stad al die meningen wel eens wou horen en bestuderen. "Het werk is ook nog niet af", zegt de mobiliteitsconculent.





"De aanduiding van de shop & go-parkeerplaatsen moeten nog beter. Er komen nog dynamische, digitale borden die aangeven waar en hoeveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn. En aan de zuidkant, waar je met de auto het plein niet over kan, zullen autobussen dat binnenkort wél mogen. De reden is, dat we het openbaar vervoer voorrang willen geven op persoonlijk vervoer. Die knip voor het autoverkeer blijft daar dus wel", aldus Patrick Maes.





Knip

Maar die knip is één van de grootste discussiepunten: om van de ene kant van de Markt naar de andere te kunnen, moet je nu meer dan een kilometer omrijden. En vaak is dat ook in de file staan.





"Er is nog aangepaste communicatie nodig om mensen aan de nieuwe parkeer- en verkeerssituatie te doen wennen. We zullen ook nog informatie doorgeven aan de gps-providers, zodat automobilisten ook van hen de juiste gegevens doorkrijgen", zegt Maes.





"Intussen is er wel een grote negativiteit ontstaan, die een slechte perceptie voedt", vindt Koen Browaeys, inwoner van Oudenaarde en actief in tal van organisaties. "We spelen met ons imago en creëren elke dag het beeld van de onbereikbare stad", vindt Browaeys.





Of er aan de inrichting van de Markt effectief iets zal veranderen, is nog zeker niet beslist. "Vandaag hebben we vooral willen luisteren. Er is nog veel werk om alle standpunten te horen, naast elkaar te leggen en daaruit besluiten te trekken. Wij willen dat de handelaars in Oudenaarde goed hun boterham kunnen verdienen. Maar we willen ook dat de Markt een gezellige plek is voor iedereen. We nemen alle voorstellen mee om naar een optimale oplossing te komen", zegt schepen Lieven Cnudde (CD&V).