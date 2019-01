De eerste sneeuw: dolle pret, leuke plaatjes en… miserie Ronny De Coster

22 januari 2019

18u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Sneeuwballen die door de lucht suizen, pleinen en parken die er als een postkaart uitzien, maar ook doffe ellende op de weg: de eerste sneeuw had het voor de Vlaamse Ardennen allemaal in zijn mars.

De eerste sneeuw betekende in veel scholen vandaag dolle pret. Onder meer in de KBO-school Walburga in Oudenaarde mocht de speeltijd voor één keer een beetje langer duren, zodat de kinderen zich volop konden uitleven. Voor een echte sneeuwman was het laagje sneeuw te dun, maar enkele meisjes wisten toch een fraaie mini-sneeuwpop te maken. En sneeuwballen gooien, dat bleef uiteraard ook niet uit.

Fraaie plaatjes

Wie op fraaie winterplaatjes uit was, kon met het fototoestel onder meer in het Liedtspark in Oudenaarde mooie taferelen vastleggen. Onder meer de eendjes op de parkvijver vormden een dankbaar foto-onderwerp.

Spekgladde wegen

Het was niet overal grote pret en genieten, want heel wat wegen lagen er echt wel gevaarlijk bij. Een eenzame fietser die op de spekgladde Nederzwalmsesteenweg in Zingem over de Scheldebrug moest, had het alvast niet onder de markt. Ook de N60 tussen Oudenaarde en Ronse, eveneens een gewestweg, bleef lange tijd een gevaarlijke ijsbaan.

Met de hand strooien

In Ronse hadden de strooimachines het zo druk, dat stadspersoneel op sommige wegen met de hand zout ging strooien. Dat gebeurde onder meer in de Fiertelmeersstraat, nadat in de voormiddag een vrachtwagen met 13.000 liter mazout was geslipt en gekanteld. De weg moest daarom ijsvrij worden gemaakt voor een truck die de tank moest leegpompen en een kraan die de wegreus weer op de wielen moest hijsen.

De onfortuinlijke chauffeur van de mazoutwagen was bij de afdaling van de steil hellende en spekgladde Fiertelmeersstraat de controle over het stuur verloren. De tientonner was daarop rechts van de weg afgegleden en gekanteld. De tank lekte een kleine hoeveelheid mazout, maar teams van de brandweerposten Oudenaarde en Ronse konden die probleemloos opvangen.

