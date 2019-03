De Doorbraak bestaat 50 jaar en zet jubileumjaar in met rusthuiskomedie Ronny De Coster

01 maart 2019

09u43 0 Oudenaarde Theater De Doorbaak slaat zijn tenten op in CC De Woeker in Oudenaarde voor de lenteproductie. De toneelvereniging brengt de rusthuiskomedie “Hello Josefien !” van Willy Gilis. Stany De Jonge regisseert. Het is de start van een feestelijk jubileumjaar.

Verpleegster Katrien die hoogzwanger is, bevalt onverwachts in het rusthuis, geholpen door de bejaarden. Op hetzelfde ogenblik sterft de honderdjarige Fieneke. De gebeurtenissen maken veel indruk en brengen de bewoners dichter bij elkaar.

Vic, een oud-wielrenner, is al 48 jaar gescheiden van Amelie en ontmoet haar terug in het rusthuis. Drè, een oud-politieagent en fan van Fats Domino, wil nog altijd de orde handhaven. Fleur en oud-zanger Roy zorgen voor de nodige ambiance en worden verliefd. Oud-dokter Henri wordt dan weer verliefd op Yvonne.“Hello Josefien!” is een stuk met veel humor en soms een ontroerende noot.

Kaarten

De voorstellingen zijn op vrijdag 15 en 22 maart, zaterdag 16 en 23 maart en donderdag 21 maart, telkens om 20 uur en op zondag 17 en 24 maart om 18 uur.Raphaelle Aerts, Laura De Clercq, Tine Hebbelynck, Patricia Huysman Marie-France Van Beneden, Jessie Van Butsel, Michel Devos, Peter Hebbelynck, Sven Noterman, Leopold Van Beneden, Carol Vander Cruyssen en Peter Voet vormen de acteursploeg.

Kaarten kosten 8 euro (7 euro voor leden van Open Doek) en zijn te reserveren op het telefoonnummer 0471/23.64.07 (tussen 17 en 21 uur) en bij de leden van de toneelvereniging.

Jubileumjaar

“2019 wordt voor Theater De Doorbraak ook een echt feestjaar”, blikt voorzitter Peter Hebbelynck vooruit. “Na onze lenteproductie concentreren we ons op ons 50-jarig jubileum dat we vieren op zaterdag 4 mei met ontvangst op het stadhuis, gevolgd door een kaasavond en revue door onze leden in de Qubus te Oudenaarde. We gaan ons jubileumjaar afsluiten met een feestelijke herfstproductie in oktober”, vat Peter de plannen voor het jubileum samen.