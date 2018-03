Dartstornooi op paasmaandag 30 maart 2018

In café/zaal De Winter in de Nestor de Tièrestraat in Eine heeft op paasmaandag 2 april een Paastornooi darts plaats. Inschrijven kan ter plaatse tot 13.15 uur, maar het kan ook vooraf telefonisch via Pascal Vilyn op het gsm-nummer 0474/59.49.44. Deelnemen kost 5 euro en iedereen heeft prijs, er is een prijzentafel van 400 euro aan chocoladefiguren. Er wordt vanaf 13.30 uur gespeeld volgens het knock-outsysteem op vijf blokken met winnaars- en verliezersronde. De hoogste uitworp ontvangt een wijnmand geschonken door OCMW-raadslid David Vandenbossche.Er is tevens ee n fles bier voor de meeste 180 uitworp. Aan de wedstrijdtafel zitten Pascal en Ewout Vilyn. (MAN)