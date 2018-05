Daniel Van Dorpe totokampioen in café De Knok 30 mei 2018

02u46 0

In café De Knok vond met een natje en een droogje de kampioenenviering plaats bij de gelijknamige totoclub, die gedurende dertig weken prognosticeert op voetbalwedstrijden in hogere en lagere afdelingen. Vanaf de eerste tot de laatste speeldag stond Daniel Van Dorpe aan de leiding en hij werd dan ook de verdiende clubkampioen. Hij was de beste van de 200 leden en haalde het met 191 punten van Steven Uitenhove (187), Christine Gijselinck (186) en Adelin Maheur (184).





(MAN)