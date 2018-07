Dan toch WK-scherm op Markt VOETBAL UITGEZONDEN OP MARKTPLEIN, ONDANKS EERDER PROTEST RONNY DE COSTER

10 juli 2018

02u35 0 Oudenaarde Zeven horecazaken plaatsen vanavond op de Markt in Oudenaarde voor het eerst een groot scherm voor het WK. Dat is verrassend, want vorige week botsten ze met dat plan nog op fel protest van de organisator van het WK-event aan de Qubus. "We vullen elkaar aan", klinkt het intussen verzoenend.

"De horeca van de Markt heeft zich geëngageerd om een groot scherm te plaatsen voor het stadhuis. Zo'n 500 voetbalfans, vooral families met kinderen, moeten de weg naar het belevingsplein vinden. Neen, dit is geen concurrentie voor de Qubus, maar het kan toch niet meer dat er op de Markt niets te beleven is als de Rode Duivels spelen", bedenkt Wim Merchiers van het Kafee Hyppo en zaal Harmonie. Hij is samen met de uitbaters van de horecazaken De Carillon, Adriaan Brouwer, La Pomme d'Or, 't Pand en De Pagora de initiatiefnemer. "Het scherm zal van op de terrassen van de horecazaken te zien zijn. Voor de kinderen is er een springkasteel", kondigt Merchiers aan.





Dat er na vijf WK-matchen met de Rode Duivels ook op de Markt een groot scherm opduikt, is wel verrassend: vorige week ontstond nog een fikse rel, toen het stadsbestuur de plaatsing van zo'n scherm aankondigde. "Je reinste woordbreuk. De stad heeft altijd gezegd dat er in Oudenaarde maar plaats was voor één grote outdoor wk-organisatie op groot scherm, met als voornaamste reden de veiligheid", reageerde Peter Decordier toen fors in deze krant. Hij organiseert samen met voetbalclub SV Oudenaarde het wk-event aan de Qubus.





Grotere hype

Maar praten helpt, zo blijkt: stad, horeca en Decordier pleegden tijdens het weekend overleg en kijk: er mag vanavond niet alleen aan de Qubus, maar ook op de Markt een voetbalfeest zijn. "Het verschil met vorige week is dat we nu afspraken hebben gemaakt. De horeca heeft een event in gedachten dat meer op families met kinderen is gericht. Daar heb ik geen probleem mee. Zij die de voorbije matchen bij ons zijn gekomen, zullen dat allicht ook doen. De hype wordt ook groter en brengt altijd meer volk op de been. Iedereen mag hiervan genieten. Dat er even een kortsluiting is geweest, komt doordat er met ons niet was gepraat. Dat was niet netjes, maar het is bijgelegd", klinkt Decordier.





"Het is waar dat het aanvankelijk het voorstel was om één site te voorzien voor WK outdoor op groot scherm en dat om veiligheidsredenen", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Maar de situatie is veranderd en de hype is groter geworden. Ik ben blij dat de Markt nu ook een rol kan spelen zonder dat daarover gekibbel bestaat. Het is toch normaal dat iedereen mee wil genieten van deze voor ons land zo uitzonderlijke situatie. Voor we als stad het fiat hebben gegeven, hebben we uiteraard wel de veiligheid afgetoetst. Niet alleen politie, maar ook private veiligheidsmensen, betaald door de organisatie, zullen over de veiligheid waken", besluit De Meulemeester.