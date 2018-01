Dakwerker loopt vijftiende veroordeling op 20 januari 2018

Een dakwerker uit Oudenaarde liep in de politierechtbank al zijn vijftiende veroordeling op. Deze keer stond hij terecht omdat hij een geparkeerd voertuig aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. "Hij was in slaap gevallen", vertelde zijn advocaat. "Uit paniek is hij domweg weggereden. De dag nadien is hij wel aangifte komen doen." Dat was volgens de politierechter veel te laat. Zij legde hem een boete van 1.520 euro en twee maanden rijverbod op. (TVR)