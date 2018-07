Dagmar Beernaert jongste lijsttrekker in Oudenaarde Frank Eeckhout

23 juli 2018

14u45 0

Sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (34) trekt in oktober de sp.a-lijst in Oudenaarde. Ze wordt daarmee de jongste lijsttrekker. Haar ambitie is duidelijk. "Wij willen mee de stad besturen!”

Voor het eerst in de geschiedenis van sp.a Oudenaarde trekt de partij met een vrouwelijke lijsttrekker naar de kiezer. “De uitdagingen zijn niet gering. We hebben een fantastische stad, maar op verschillende vlakken schiet het beleid ook tekort. Er is dringend nood aan meer creativiteit in het beleid. Zo moet er een oplossing komen voor de mobiliteitsknoop in het centrum en de absurde verkeerssituatie in Eine, moet de leegstand in het centrum aangepakt worden, moet er geïnvesteerd worden in een nieuwe atletiekpiste en sportstadion en moet de stationsbuurt dringend opgewaardeerd worden. Bovendien moeten we inzetten op betaalbaar wonen in onze stad. De prijzen zijn de laatste jaren immers fel gestegen waardoor jongeren geen betaalbare woning vinden en elders gaan wonen", stipt Beernaert enkele programmapunten aan.

Dagmar Beernaert is geen onbekende meer in Oudenaarde. De voorbije twee jaar liet ze zich al opmerken als gemeenteraadslid met creatieve voorstellen en legde ze vaak de meerderheid het vuur aan de schenen. Ze is voorzitter van sp.a Oudenaarde, parlementair medewerker van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor en richtte goed anderhalf jaar geleden de webshop Loetie op die mee het Oudenaards dialect wil promoten.