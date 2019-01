Dagmar Beernaert eerste opvolger op sp.a-lijst federale verkiezingen. “Een zitje in de Kamer is niet ondenkbaar” Ronny De Coster

16 januari 2019

14u11 0 Oudenaarde Oudenaards sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert krijgt van sp.a de eerste opvolgersplaats voor de federale verkiezingen. “Het is dus niet ondenkbaar dat ik na de verkiezingen een zitje krijgt in het federaal parlement”, gelooft Beernaert.

Dagmar Beernaert zetelt drie jaar lang als oppositieraadslid in de gemeenteraad in Oudenaarde, waar ze sp.a-fractieleidster is. Bij de parlementsverkiezingen op 26 mei staat ze op de eerste opvolgersplaats op de sp.a-lijst voor de Kamer.

Beernaert zelf is tevreden met de kans die ze krijgt: “Ik ben blij dat de partij mij die kans geeft. Ik ga er alvast voor de volle 200% voor de komende maanden. Hoe de kaarten vallen op 26 mei en of het zitje in het parlement er komt, zien we dan wel. Vanzelfsprekend zou ik die uitdaging met beide handen grijpen” zegt Beernaert.

Oudenaarde Kurt De Loor

Beroepshalve kent ze al de weg naar het Vlaams Parlement: Beernaert is parlementair medewerker van Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor uit Zottegem.

Het is dit jaar exact 20 jaar geleden dat Oudenaarde nog een socialist mocht afvaardigen in het parlement: Einenaar Julien Verstraeten zetelde voor de socialisten in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1995 tot 1999.